شهد عام 2019 العديد من الأعمال الفنية، وكانت مسيرة الفنية للنجمة درة سيطرت عليه، حيث أطلقت العديد من الأعمال الناجحة جعلتها من بين أحد أهم الفنانات الأكثر استفادة من العام المنقضي.
وفضلت درة أن تكون مختلفة ومتنوعة في هذا العام، حيث قدمت هذا العام ثلاث مسلسلات منهم مسلسل مصري وآخر تونسي وآخر سوري.
كما نالت درة إشادات كبيرة على دورها في مسلسل المايسترو الذي قدمته في شهر رمضان الماضي في الدراما التونسيه ولفتت الأنظار إليها بشدة.
وفي ذات التوقيت كان يعرض لها مسلسل الحرملك، والذي قدمت فيه أيضًا شخصية مختلفة، حيث حصدت من خلالها على ثناء جميع الجمهور.
ولم ينتهي العام إلا وكانت درة على موعد مع بطولتها المطلقة الثانية في الدراما بمسلسل بلا دليل، والتي قدمت فيه درة كلفنون التمثيل واستطاعت من خلاله أن تحصل على إشادات النقاد والجمهور وحصدت العديد من الجوائز على هذا الدور .
لتؤكد درة لنهاية عام 2019، أنها فنانة من طراز رفيع، تستطيع أن تلفت الأنظار إليها في أي عمل تقدمه، وأصبح الجمهور يثق في إختيارتها وأعمالها التي تقدمها.
وأصبح الجمهور ينتظر من درة الكثير في العام الجديد، والتي فضلت أن تكون بدايتها هذا العام بفيلم يوم وليلة الذي سيعرض في جميع دور العرض يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يناير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر عام 2019 ملئ بالنجاحات.. ودرة تسيطر على الدراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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