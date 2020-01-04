أحمد خالد صالح يكشف تفاصيل جديدة حول مسلسل "سيف الله"

أثبت الفنان الشاب أحمد خالد صالح موهبته وجديته خلال فترة وجيزة للغاية، وأصبح نجمًا من نجوم الشباب في الوسط الفني بالأداء المتميز وبطابعه الخاص الذي فرضه على الشاشة، وهو ما دفع شركة سينرجي للتعاقد معه على أحد الأدوار المهمة في مسلسل "سيف الله" المأخوذة عن قصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج تامر مرسي.

وبعد انضمامه للعمل، أكد أن أي عمل جديد يدخله يكون هناك حرص كبير بسبب المسئولية الملقاة على عاتقه أكثر من فكرة الخوف من التجربة الجديدة، مضيفا "علينا مسئولية ضخمة للغاية في هذا

العمل فهو سيقدم بشكل مصري بطريقة كاملة وضخمة للغاية، بالإضافة إلى أن على طاقم العمل مسئولية دينية نظرا لتناول مسيرة صحابي جليل مثل خالد ابن الوليد والخوف هنا فقط من حجم المسئولية وليس من التجربة ذاتها وهذا الخوف يتحول لحماس واتمنى أن يصبح علامة في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية.

وقال إن فكرة الأعمال الدينية الضخمة هي دعوة جديدة لإعادة الأسرة المصرية على عمل به فن حقيقي ورسائل حقيقية، وفكرة الرسائل هي من أحببتني في دخول المجال الفني، وأحمد الله أن دوري في العمل سيكون

فرصة لنشر الأفكار الصحيحة للجمهور، متمنيا أن يكون المسلسل بمثابة نقطة البداية لعادة تقديم الدراما الدينية من جديد وأن يكون العمل الديني عملين سنويا أو أكثر ؛ فشهر رمضان شهر ديني أيضا، مؤكدا على فكرة إعادة استخدام فننا للتعبير عن ديننا هو شيء رائع وأسمى أنواع الفن.

وتابع، إنه شيء رائع أن يكون لدينا المراجع التي نعود إليها لتوثيق العمل، وعلى رأس هذه المراجع كتاب عبقرية خالد للأديب والمفكر عباس العقاد.

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ولفت إلى أنه من خلال دوره يريد أن يوصل رسائل هامة هي أنها مهما اختلفنا ففي النهاية قضيتنا واحدة ويجب أن يكون اختلافنا بروح سليمة، وأن تراجعنا نفسنا عن الغرور.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وحسن محيي الدين وأحمد خالد صالح ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي.