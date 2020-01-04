في ذكرى وفاة بطل من ورق.. محطات في حياة ممدوح عبدالعليم

هو رامي قشوع وسليم البدري وحمص.. جسد جميع الأدوار من كوميديا ودراما وأكشن ولعب أيضًا الأدوار الاستعراضية بجدارة، عمل مع كبار النجوم في السينما والتليفزيون من فنانين وكتاب ومخرجين، استطاع أن يحفر لنفسه مكانة فنية بين العمالقة ليصبح واحدًا منهم، إنه الفنان ممدوح عبد العليم الذي تحل ذكرى وفاته غدا.

مولده وتعليمه

ولد ممدوح عبدالعليم، في 10 نوفمبر 1956، بمحافظة المنوفية، تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكانت بدايته من خلال برامج الإذاعة والتلفزيون، حيث تعلم من المخرجة إنعام محمد على و المخرج نور الدمرداش الكثير في عالم التمثيل.

أعماله الفنية

قدم عبد العليم، مع الفنانة الكبيرة كريمة مختار عدد من الأعمال الفنية وهو في

الصغر مثل مسلسل الجنة العذراء وأصيلة، لينطلق بعدها في الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة.

فيلم العذراء والشعر الأبيض، بداية انطلاقه نحو بوابة السينما مع الفنانة شريهان ونبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز، حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، كما شارك في الملحمة المصرية التى جسدت حياة المجتمع المصري في ذلك الوقت ليالي الحلمية بدور على سليم البدري في عدد من الأجزاء المتتالية.

في عام 1988 جسد ممدوح عبدالعليم، شخصية رامي قشوع الشهيرة وذلك في فيلم بطل من ورق، وكانت هذا الفيلم أول بطولة مطلقة لممدوح عبد العليم،

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من إخراج نادر جلال، ويذكر أن دور رامي قشوع عرض على عادل إمام وأحمد زكي لكنهما رفضا لعب الدور، ليكون من نصيب ممدوح عبد العليم، حيث لعب الشخصية بروح كوميدية وأصبح من أهم أفلام السينما المصرية.

كانت شخصية حمص، الذي قدمها ممدوح من خلال فيلم "سمع هس" أثبت أنه قادر على أداء كافة الأدوار الفنية بجانب الفنانة ليلى علوي، وأدى عدد من العروض الغنائية والاستعراضية داخل الفيلم كما شارك في إنتاجه أيضا.

كما كان لفيلم البرىء تأليف الكاتب وحيد حامد نقطة فارقة في مشواره الفني مع العملاق أحمد ذكي حيث ناقش الفيلم مفهوم الحريات بمعناها الكامل.

زواجه

تزوج الفنان ممدوح عبد العليم من الإعلامية شافكي المنيري، حيث أثمرت هذه الزيجة عن ابنتهما الوحيدة هنا.

وفاته

توفي ممدوح عبدالعليم في 5 يناير عام 2016 إثر تعرضه لأزمة قلبية، أثناء ممارسة التمارين الرياضية، أدت إلى أنه فارق الحياة.