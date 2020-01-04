فيديو وصور.. تفاصيل ليلة عباديات في موسم الرياض

في ليلة من أجمل ليالي موسم الرياض، والتي تحمل أسم ليلة عباديات، تألق نجمها عبادي الجوهر، حيث صعد إلى مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض.
وقدم النجم عبادي الجوهر من خلالها باقة لامعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، ومنها: قالوا ترى، والذي بدأ بها الحفل.
أغنية جديدة لاخطبوط العود #عبادي_الجوهر يؤديها لأول مرة على العود #ليلة_عباديات #موسم_الرياض#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/sqMaCPEgdv— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020
كما أحيت النجمة أصالة حفلًا غنائيًا كبيرًا في تلك الليلة، كما تألقت أصالة من خلالهبإطلالة رائعة، حيث أرتدت فستان سواريه يجمع بين اللونين الفضي والأزرق.
وقدمت أصالة من خلاله باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة، ومنها: قد الحروف، وعيونك آخر أمالي.
قلبي وعنيا يجري ايه لو دمعه نزلت من عنيك في يوم عليا— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020
يجرى ايه لو طمنك خوفي عليك وخفت يا قاسي عليا#أصالة في حفل #ليلة_عباديات#موسم_الرياض#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/I0a43cNjuU
ثم وجهت رسالة شكر إلى الفنان عبادي الجوهر على كل ما قدمه، ما سيقدمه، معربة بإعتزازها وفخرها الشديد بالمشاركة مع قامة فنية عربية كبيرة.
بعود فريد من نوعه في العالم..— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020
الهيئة العامة للترفيه تكرّم #عبادي_الجوهر على مسرح أبوبكر سالم @abadialjohar1 @Turki_alalshikh#ليلة_عباديات#موسم_الرياض#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/MFoqoKfwOB
كما شارك الفنان رابح صقر بأغنية جديدة من كلمات آل الشيخ وألحان عبادي جوهر، بالإضافة إلى تقديمه أغنيته الشهيرة، والتي تحمل أسم من عذابي.
وقام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بتكريم الفنان عبادي جوهر، ثم أهداه عودًا من الخشب النادر على مستوى العالم، والذهب الخالص عيار 21، من تصميم إليا خوري، وماركة فارو ترونز.
قصة الجن في حفل #عبادي_الجوهر ليلة خطوبة تركي المستشار آل الشيخ..— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020
رئيس هيئة الترفيه يكشف عن قصة طريفة مع اخطبوط العود ليلة خطوبته@abadialjohar1@Turki_alalshikh#ليلة_عباديات#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/dMMQotCiV4
يذكر أن ليلة عباديات مشاركة أشهر عازفي العود، مقدمين حزمة من روائع أغاني الجوهر، بمشاركة الفنان اليمني أحمد فتحي.
كلمة معالي المستشار تركي آل الشيخ في ليلة تكريم اخطبوط العود #عبادي_الجوهر @abadialjohar1@Turki_alalshikh#ليلة_عباديات#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/7COJQDaeyu— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020
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