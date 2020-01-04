فيديو وصور.. تفاصيل ليلة عباديات في موسم الرياض

في ليلة من أجمل ليالي موسم الرياض، والتي تحمل أسم ليلة عباديات، تألق نجمها عبادي الجوهر، حيث صعد إلى مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد بمدينة الرياض.

وقدم النجم عبادي الجوهر من خلالها باقة لامعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، ومنها: قالوا ترى، والذي بدأ بها الحفل.

كما أحيت النجمة أصالة حفلًا غنائيًا كبيرًا في تلك الليلة، كما تألقت أصالة من خلاله

بإطلالة رائعة، حيث أرتدت فستان سواريه يجمع بين اللونين الفضي والأزرق.

وقدمت أصالة من خلاله باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة، ومنها: قد الحروف، وعيونك آخر أمالي.

قلبي وعنيا يجري ايه لو دمعه نزلت من عنيك في يوم عليا

يجرى ايه لو طمنك خوفي عليك وخفت يا قاسي عليا#أصالة في حفل #ليلة_عباديات#موسم_الرياض#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/I0a43cNjuU — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020

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ثم وجهت رسالة شكر إلى الفنان عبادي الجوهر على كل ما قدمه، ما سيقدمه، معربة بإعتزازها وفخرها الشديد بالمشاركة مع قامة فنية عربية كبيرة.

كما شارك الفنان رابح صقر بأغنية جديدة من كلمات آل الشيخ وألحان عبادي جوهر، بالإضافة إلى تقديمه أغنيته الشهيرة، والتي تحمل أسم من عذابي.

وقام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بتكريم الفنان عبادي جوهر، ثم أهداه عودًا من الخشب النادر على مستوى العالم، والذهب الخالص عيار 21، من تصميم إليا خوري، وماركة فارو ترونز.

قصة الجن في حفل #عبادي_الجوهر ليلة خطوبة تركي المستشار آل الشيخ..

رئيس هيئة الترفيه يكشف عن قصة طريفة مع اخطبوط العود ليلة خطوبته@abadialjohar1@Turki_alalshikh#ليلة_عباديات#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/dMMQotCiV4 — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 3, 2020

يذكر أن ليلة عباديات مشاركة أشهر عازفي العود، مقدمين حزمة من روائع أغاني الجوهر، بمشاركة الفنان اليمني أحمد فتحي.