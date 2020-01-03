جيسيكا بيل تشعل الغيرة بقلب جاستن تيمبرليك بطريقة غريبة.. ماذا فعلت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن صدى خيانة الممثل الأمريكي جاستن تيمبرليك لن ينتهي قريبا لأنها مستمرة حتى كتابة هذه السطور، كما أنه من الجائز أن يكلفه الكثير على الرغم من اعتذاره العلني لزوجته.

حاليا، وبحسب تقرير موقع upnewsinfo، شوهدت جيسيكا بيل وهي تتعامل مع رجال آخرين بلطف كما تحدثت بشكل يحمل إغراء واضحا إلى رجل غامض وهو ما فسره البعض أنه محاولة منها لجعل زوجها يشعر بالغيرة فيما ذهب آخرون أن ما تفعله محاولة للانتقام من جاستن الذي جرح قلبها.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم وجود علامات على أن جيسيكا بعلاقة غرامية، لكن الممثلة "تمارس بعض الإغراءات لرجال آخرين عبر لغة جسد جديدة بدأت تستخدمها، وكذلك بابتسامتها المصطنعة".

المتابع للممثلة البالغة من العمر 37 عاماـ يدرك جاذبيتها وإثارتها التي دائما ما تظهر في عيون الرجال كلما تواجدت في حدث بالأماكن العامة لكن رغم كثرة العيون عليها إلا أن جيسيكا لم تستجب أبدا لإغراءات الرجال الآخرين عكس الحالة التي عليها الآن.

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وكانت الأزمة قد تفجرت في أعقاب الانفصال بين جاستن تيمبرليك وعائلة جيسيكا بيل في 24 نوفمبر 2019، بعدها انتشرت لقطات للممثل وهو يمسك بيد الممثلة أليشا وينرايت، وكانت الأخيرة تضع يدها على فخذه، في أثناء لقائهما لتصوير فيلم "Palmer" في نيو أورليانز في وقت سابق.

واستمر التوتر بين الاثنين عندما لم يرتدِ جاستن خاتم زفافه، بينما استمرت جيسيكا في تجاهل الأمر، بعد فترة من الوقت، اعترف جاستن بالفضيحة واعتذر لزوجته، مدعيا أنه كان في حالة سكر بيّن في تلك الليلة، وأنه لم يقم بعلاقة حميمة مع شريكته بالفيلم.

وعلى الرغم من الاعتذار، لا تزال جيسيكا تتجاهل زوجها حتى الآن، بل بدأت تقارير التحول في سلوكها تجاه العديد من الرجال المحيطين بها، تتسع كما لو أنها تعمل على استفزاز زوجها بهدف تلقينه درسا قاسيا.