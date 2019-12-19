رانيا يوسف تنشر صورة بإطلالة شتوية .. ومتابع يعلق : ” ما الاحترام حلو أهو “

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها خلال قضائها لأجازة خارج مصر وفي زيارة لأحد الأماكن السياحية .

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة شتوية أنيقة مرتدية جاكيت فرو أسود وبنطلون جينز وقبعة سوداء .

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنانة رانيا يوسف على الصورة .. وجاءت التعليقات مثل : ” متألقه دايما يا رنو ” و ” طول عمرك نجمة ” و ” الحب كله ” .

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بينما جاء تعليق من أحد المتابعين الذي يحرج به رانيا يوسف قائلا : ” ما الاحترام حلو أهو ” وعلق آخر : ” أحلى حاجه في الشتا بتخليكي تلبسي محترم غصب عنك ” .