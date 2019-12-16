نيكول سابا نجمة أقوى حفلات القاهرة ليلة رأس السنة

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متابعة بتجـــــــــرد: تحتفل النجمة اللبنانية نيكول سايا بليلة رأس السنة مع الجمهور ومحبّيها في مصر، حيث تحيي حفلاً غنائياً ضخماً بفندق “كمبنسكي” في القاهرة مساء 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن تقدّم نيكول سابا خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على أن يشاركها في إحياء السهرة النجم اللبناني رامي عياش.
على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.
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