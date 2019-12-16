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شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد: الأيقونة سلمى حايك تعود معى للحديث عن فيلمها"like a boss" والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت ريا أنها أجرت معها حديث لبرنامجها سيتم إذاعته الشهر المقبل، قائلة :"هذه مقابلة لا يمكنك تفويتها.. سلمي حايك الأيقونة تعود معي للحديث عن أحدث أفلامها "like a boss".
ريا أبى راشد
فيلم Like a Boss من بطولة بيلى بورتر وجنيفر كوليدج وآري جرينور وناتاشا روثويل وجيسيكا سانت كلير وكاران سونى، جنبا إلى جنب مع سلمى حايك وتيفانى حديش وروز بيرن، الفيلم من إخراج ميجيل أرتيتا وقام بكتابة السيناريو كلا من سام بيتمان وآدم كول كيلى.
ريا وسلمى حايك
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