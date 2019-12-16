شكرا لقرائتكم خبر عن سجنت وفشلت فى الحب مرتين..صعوبات فى حياة ماجدة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين، ذكرى وفاة ماجدة الخطيب، صاحبة الملامح المصرية الجذابة والجمال الهادئ والتى أمتعتنا خلال مشوارها الفنى الطويل بأعمال سينمائية وتليفزيونية تعد علامات بارزة فى تاريخ الفن المصرى، ورغم الجاذبية التي تمتعت بها وهدوئها، إلا أنها تعرضت لعدة أزمات فى حياتها، نرصد أبرزها خلال هذا التقرير.





تعرضت ماجدة الخطيب، فى عام 1982 للسجن بعد محاكمتها في تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهي مخمورة، وسجنت عام مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5 آلاف جنيه مصري، وقضت منهم 8 أشهر فى سجن الاحتياط على ذمة القضية.

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أما الازمة الثانية فكانت فى عام 1985، عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات، وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات، وهو ما جعلها تترك مصروتسافر للخارج، حتى مرورالمدة المقررة وعودتها مرة اخرى.





الأزمة الثالثة وهى وقوعها فى في غرام مهندس صوت أمريكي وأحبته بشكل كبير، ولكنها اكتشفت أثناء فترة الإعداد للزواج أن هذا الشخص مصري نصاب ويدعى أنه أمريكي.





الأزمة الرابعة كان عندما وقعت فى حب محمد زين، مدير تحرير إحدى الصحف الكويتية، وكان بالنسبة لها هو الحب الحقيقى، ولكن انفصل عنها بسبب عائلته فى اليمن التى هددته بحرمانه من الميراث فى حالة زواجه منها.