منى زكي تنشر صورا من جزيرة بالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منى زكي، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا من رحلتها لجزيرة بالي. وعلقت "زكي"، على الصورة التي نشرتها قائلة: "خلال رحلتي الجميلة إلى مدينة "بالي" وتصور منى زكي دورها في فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال. ​



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