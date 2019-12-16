تامر حسني: يرد على المشككين في حصوله على «جينيس ريكورد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري تامر حسني، كواليس حصوله على جائزة “جينيس ريكورد”، لأكبر عدد للرسائل على لوحة جدارية في العالم، والتي كُرم بها قبل الإمارات.

تامر حسني، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”: ”رفضت أخذ إعلام معي خلال تواجدي في الإمارات، والكل كان يسألني عن ذلك، ولكن السبب هو خوفي الشديد من عدم النجاح، وعدم تحقيق أي رقم”.

وأضاف: “الأمر كان بسيط وبدأ يكبر مع السوشيال ميديا، وتصويت محبيني كما أن هناك ناس من غير متابعيني دخلوا وصوتوا لي لأنني فنان عربي”.

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وأكد أن أكبر لحظة توتر عاشها في حياته خلال هذه المرحلة هي لحظة وقوفه على المسرح لإعلان النتيجة، وعندما قالت المسئولة عن الرقم لم يستوعب الأمر في بدايته وبعد ثالث مرة أستوعب ذلك.

ورد على المشككين في الجائزة، قائلًا: “إشادة المنظمة بي هي أكبر در على الأشخاص الذين لم يستوعبوا الجائزة، وشكرههم لي على أكبر حملة تبرع بالدم شاركت بها في مصر”.

وعبر تامر حسني، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة “جينيس ريكورد”، لأكبر عدد للرسائل على لوحة جدارية في العالم، مؤكدًا أنه عانى ومر بالكثير من المواقف الصعبة في حياته لأنه كان يتمنى أن يدخل التاريخ بشيء له قيمة.