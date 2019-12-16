كاتى بيري فى دبى بلوك مختلف.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تحرص النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتى بيري، بصفة مستمرة على الظهور بشكل مختلف وغير تقليدي في اطلالتها التي تشاركها مع جمهورها في المناسبات المختلفة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، تألقت في أخر ظهور لها في مجموعة من الصور التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت من خلالها وهي بلوك مختلف وبشعر قصير وتسريحة مختلفة وجسد نحيل.

وجاءت الصور التى نشرتها النجمة العالمية عقب احدى الفعاليات التي حضرتها في مدينة دبي الإماراتية، وهي ترتدي سلوبيت أزرق اللون وفي “فيونكة” كبيرة الحجم على منطقة الصدر.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية كاتي بيري قد أثارت الجدل فى KIIS FM Jingle Ball لعام 2019، وذلك بسبب مزحة أطلقتها حول فريق BTS الشهير حيث قالت إن معظم الجمهور من الأطفال وهو ما أزعج عشاقي ومحبي الفريق، ووجد البعض أن ما قالته النجمة الشهيرة ما هو إلا “نكتة مسيئة” لفريق مهم على الساحة استطاع أن يحقق شعبية جارفة حول العالم في وقت قياسي.