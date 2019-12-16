مريم حسن تخضع لجلسة تصوير في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة مريم حسن، لجلسة تصوير على شاطئ البحر، خلال وجودها في محافظة الإسكندرية. ونشرت مريم، الصور عبر حسابها في "انستجرام" وكتبت: "الإسكندرية". وشاركت مريم في دراما رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "أبو جبل" مع مصطفى شعبان ونجلاء بدر ودياب ومحمد علي رزق ومحمود البزاوي وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، والثاني "قمر هادي" مع هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين وتأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز. ​

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