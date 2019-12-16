إليسا: شرف لى احياء حفل غنائى بمكتية الإسكندرية لدعم مرضى الكبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا كبيرا، بمكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين.
وقدمت إليسا مجموعة من أفضل أغنياتها من بينها "وحشتوني، وأعيش بحرية، وسهرني ياليل، وعيشالك، ولولا الملامة، لوردة، ونسم علينا الهوا لفيروز، وأجمل إحساس" وغيرها من الأغانى.
إليسا نشرت فيديو لمقتطفات من الحفل، أثناء التحضير، ودخولها المسرح، وتفاعلها مع الجمهور، على أنغام أغنية "وحشتونى"، وعلقت على الفيديو قائلة "شرف لى أن أغنى فى مكتبة الاسكندرية"
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