قبل ايام من حفلها في السعودية.. ميريام فارس تطلق هذا التحدي!

كتب امير فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2019 11:56 مساءً - أطلقت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ تحد جديد من خلال فيديو عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت ميريام فارس عن ‏فرصة لأحد المعجبين أن يرافقها في كواليس الحفل ليشهد تحضيراتها قبل وأثناء الصعود إلى المسرح.‏

أما الشرط الذي يخوّل اي مشترك ان يربح هو في حال وضع فيديو وهو يغني ‏أغنية “حبيبي سعودي” مع هاشتاج ‏‏#ميريام_فارس_في_السعودية وستختار هي الفائز من أصحاب المقاطع المشاركة.

يذكر ان ميريام فارس ستحيي حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل على مسرح فنان ‏العرب محمد عبده.