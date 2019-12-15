كتب امير فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2019 11:56 مساءً - أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تحد جديد من خلال فيديو عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنت ميريام فارس عن فرصة لأحد المعجبين أن يرافقها في كواليس الحفل ليشهد تحضيراتها قبل وأثناء الصعود إلى المسرح.
أما الشرط الذي يخوّل اي مشترك ان يربح هو في حال وضع فيديو وهو يغني أغنية “حبيبي سعودي” مع هاشتاج #ميريام_فارس_في_السعودية وستختار هي الفائز من أصحاب المقاطع المشاركة.
يذكر ان ميريام فارس ستحيي حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض يوم الأربعاء المقبل على مسرح فنان العرب محمد عبده.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل ايام من حفلها في السعودية.. ميريام فارس تطلق هذا التحدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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