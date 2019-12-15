نجوم الفن في حفل الكريسماس بالمركز الكاثوليكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، بأعياد الكريسماس ورأس السنه الميلادية داخل كنيسة المركز الكاثوليكي، بحضور عدد من نجوم الفن.

الإحتفالية شهدت حضور كل من الفنانة نيللي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة مي عمر، والفنانة لقاء الخميسي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة عبير منير.

كما حضر الفنان هشام سليم، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة سماح أنور، والإعلامي طارق علام، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، وغيرهم.

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وعزف الأب بطرس دانيال، خلال الاحتفالية، على الأورج، وقدم بعض الأطفال فقرات فنية.

يذكر أن هذا الاحتفال يقام سنويا، ويقدم فيه الأب بطرس دانيال مع كورال الأطفال والشباب مجموعة من الترانيم.

ويبدأ المركز الكاثوليكي للسينما التحضير إلى مهرجانه السنوى، والذي من المقرر أن يقام في شهر فبراير المقبل.