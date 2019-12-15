منتج موسيقي شهير يؤكد بطريقة غير مباشرة علاقته الغرامية بـ أديل

متابعة بتجـــــــــرد: بينما كانت النجمة العالمية أديل البالغة من العمر 31 عامًا تعمل على موسيقى جديدة في الاستوديو بعد انفصالها عن زوجها سايمون كونيكي، كان منتج الهيب هوب الأمريكي الشهير ​جوناثان هاي​ هناك يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الأول لموسيقى الجاز Follow the Leader مع مايك سميث وبيني ريد، وهنا كانت إنطلاقة شرارة الإعجاب بينهما.

وهو الامر الذي أكده جوناثان بطريقة غير مباشرة وذلك في مقابلة عبر الإنترنت، تحدث فيها عن حب حياته قائلًا إنها :”فتاة من لندن بلهجة بريطانية ثقيلة”، مضيفًا: “لقد قابلت حب حياتي بشكل غير متوقع عندما خرجت من المصعد في استوديوهات Quad، لقد كانت علاقة مباشرة وجذابة معها”.

وأضاف:””كنت أعلق لها على كل كلمة وجذبتي إليها بكل حركة، لقد كنت مغازلًا لها بلا هوادة منذ ذلك الحين”، مشيرًا إلى أنهما وقّعا أيضًا تعاونًا فنيًا سيجمعهما قريبًا.

وعندما أشار المعجبون إلى كون تلك الفتاة هي النجمة البريطانية أديل، طلبوا منه التعليق بصراحة، فرد قائلًا: “شكرًا على التواصل.. لا يمكنني التعليق حقًا في الوقت الحالي”.