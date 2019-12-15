بيلا حديد تجتاح انستجرام بصورة جريئة جديدة!

متابعة بتجـــــــــرد: مرة جديدة، اجتاحت عارضة الأزياء بيلا حديد انستغرام بصورة جريئة.
ونشرت بيلا حديد صورة، لاقت إعجاب أكثر من مليون شخص، ظهرت فيها بالبيكيني وعارية الصدر وهي مستلقية على العشب.
إشارة الى أن هذه الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين وحصدت كمية كبيرة من التعليقات.
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