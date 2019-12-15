تراند اليوم : منة فضالي في سوريا من أجل مقابلة السيد أدم – صورة

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في سوريا من كواليس مسلسل “مقابلة السيد آدم”، والذي يعد التجربة الأولى لـ منة فضالي في الدراما السورية.

وتدور أحداث المسلسل حول الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأعلنت الفنانة منة فضالي، عن انسحابها من فيلم “ماكو” بالرغم من تصوير مشاهد دورها بالفيلم مع فريق العمل لفترة دامت لـ عدة أشهر.

وقالت منة فضالي من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”: بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بـ الفيلم أنا مش في الفيلم، شكرا للجميع وتمنياتي لكم التوفيق”.