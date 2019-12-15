هذه الطفلة صارت من أهم نجمات السينما وشقيقتها فنانة شهيرة.. خمنوا من هي؟

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة استعادت من خلالها ذكريات الطفولة؛ حيث فاجأت جمهورها بصورة لها وهي لم تكمل عامها الثامن، وعلقت عليها قائلة: «شكلي متغيرش صح؟؟ داليا أختي لسه بعتالي الصورة دي حالاً، وبتقولي إنها كانت في محفظة بابا، الله يرحمه، الفكرة إنى أول مرة أشوف الصورة دي أصلاً، الله يرحمك يا بابا ويغفرلك»، وتفاعل معها الكثير من أصدقائها ومحبيها الذين أكدوا لها أن ملامحها مازالت واحدة ولم تتغير تماماً.

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أيتن عامر تشارك بمسرحية عطل فني، في «موسم الرياض»

وتستعد الفنانة أيتن عامر حالياً للمشاركة في مسرحية «عطل فني» التي يقوم ببطولتها هشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني، ونشوى مصطفى، وغيرهم الكثيرون من نجوم الكوميديا المصرية، ومن تأليف أمير طعيمة، ومن المقرر أن تعرض بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الفني، الذي تقام فاعلياته حالياً.

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وتعاقدت الفنانة أيتن عامر خلال الفترة الماضية على مسلسلها الرمضاني المقبل، الذي يحمل اسم: ملاك، والذي يقوم ببطولته كريم فهمي، ومحمود عبدالمغني، وصبري فواز، وفراس سعيد، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وأميرة العايدي، وأسماء جلال، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف حشان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.

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كما تستعد الفنانة أيتن عامر أيضاً للبدء في تصوير مسلسل الأخ الكبير، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، وعمرو عبدالعزيز، ومحمد نجاتي، ورندا البحيري، وأحمد حلاوة، ومن إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح.