فهرية أفجان تنشر أول صور لمولودها من بوراك أوزجفيت.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة التركية فهرية أفجان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بأول صورة لمولودها من زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفت.

فهرية، ظهرت في الصور برفقة طفلها “كاران”، والذي أخذ الكثير من ملامح والده، وحرصت على إلغاء التعليقات على الصور.

وكانت فهرية قد رزقت بمولودها الأول في شهر إبريل الماضي، وحرصت هي وزوجها على عدم نشر أي صور له منذ ولدته وكانت تكتفي بنشر صورة لقدمه فقط.

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من ناحية أخرى، يعرض لبوراك أوزجفيت حاليًا مسلسل “قيامة عثمان”، هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر “قيامة أرطغرل”، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

”قيامة عثمان”، سيكون العمل الذي عاد به بوراك إلى جمهوره بعد آخر أعماله الدرامية “حب أعمى”، الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول.

ولم تقدم فهرية أفجان، أي عمل فني منذ زواجها من بوراك أوزجفيت ولا بعد إنجابها مؤكدة أن الأمومة أهم بالنسبة لها، كما عبرت عن سعادتها بزيادة وزنها بعد الولادة، وذلك في ردها على الانتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها بجسد ممتلئ.

ورد بوراك، على الحملة التي تعرضت لها زوجته قائلًا إنه يعشقها في كل حالاتها لدرجة أن عشقه لها يتضاعف كل يوم.