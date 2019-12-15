انفصال الممثل البريطاني كولين فيرث عن زوجته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث، الإنفصال عن زوجته الإيطالية بعد زواج دام 22 عامًا، وقال ممثل عن الزوجين في بيان مشترك : انفصل كولين وليفيا فيرث.

وتابع ممثل الثنائي العالمي قائلا: سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما. وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى.

ويعد كولين فيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب عام 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) ”خطاب الملك“ حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.

ولعب النجم العالمي البالغ من العمر 59 عاما، دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) ”الحب الحقيقي“ و(بريدجيت جونزس داياري) ”مذكرات بريدجيت جونز“ ومسلسل (برايد اند بريجيدس) ”كبرياء وتحامل“. وقد تزوج من معدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997.