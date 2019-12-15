هيا الشعيبي تصوّر “سواها البخت” بعد تعافيها من آثار جراحات التجميل

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إجازةٍ قصيرة، انطلقت النجمة الكويتية هيا الشعيبي في تصوير أحداث مسلسلها التلفزيوني الكوميدي الجديد بعنوان “سواها البخت”، من تأليف محمد الكندري وإخراج حسين أبل، والذي يُشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد العونان ومحمد الصيرفي وهدى حمدان وفهد البناي وشيلاء سبت، وهو ينتمي إلى تيمة المسلسلات الكوميدية الخفيفة التي لطالما اشتهرت بها الشعيبي.

وعلى صعيدٍ آخر، كانت هيا الشعيبي قد خضعت لمجموعة من جراحات التجميل بغية استعادة رشاقتها، حيث قالت إنّها أجرت عملية شدّ للبطن في دبي بعد إنجاب ابنتها “فاطمة”، حيث أزيلَ حوالى 4 كيلوغرامات من الجلد المترهّل في منطقة البطن، فيما عادت وأجرت عملية تكميم للمعدة بعد إنجاب ابنتها “سكينة” نتيجة إصابتها بداء السكر بسبب السُّمنة، ما جعلها تتخلّص من جزء كبير من الدهون.