وفاة الممثلة الفرنسية "آنا كارينا" عن 79 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الفرنسية من أصل دنماركي آنا كارينا، والمعروفة بأدوارها في أفلام المخرج جان-لوك جودار، عن عمر ناهز 79 عاما.

وقال وكيل الممثلة، الأحد، إن كارينا توفيت، السبت، في باريس بعد معاناة مع مرض السرطان.

وتألقت أيقونة أفلام الستينيات في 7 من أفلام جودار، بينها "المرأة هي المرأة" و"بيرو لو فو" (بيرو المجنون)، كما عملت كارينا مع المخرجين جاك ريفيت وراينر فيرنر فاسبيندر.