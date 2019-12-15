وفاة الممثلة الفرنسية "آنا كارينا" عن 79 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الفرنسية من أصل دنماركي آنا كارينا، والمعروفة بأدوارها في أفلام المخرج جان-لوك جودار، عن عمر ناهز 79 عاما.
وقال وكيل الممثلة، الأحد، إن كارينا توفيت، السبت، في باريس بعد معاناة مع مرض السرطان.
وتألقت أيقونة أفلام الستينيات في 7 من أفلام جودار، بينها "المرأة هي المرأة" و"بيرو لو فو" (بيرو المجنون)، كما عملت كارينا مع المخرجين جاك ريفيت وراينر فيرنر فاسبيندر.
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