بالصور ..الفنانون يحتفلون بعيد الميلاد المجيد بكورال سان ﭼوز

في أمسية روحية وبأصوات ملائكية قدّم مساء أمس فريق كورال سان ﭼوزيف حفلة السنوي الذي يقيمه كل عام احتفالًا بميلاد السيد المسيح، حيث قدم فريق الكورال الذي يضم 55 مرنمًا من الكبار إلى جانب 70 مرنمًا من الأطفال، 24 ترنيمة وأنشودة للميلاد والسلام بلغات عدّة، بقيادة الأب بطرس دانيال، والآنسة ماجدولين ميشيل، وذلك للعام العشرين على التوالي.

في لمسة إنسانية تُعبّر عن الوفاء أهدى فريق الكورال ترانيم هذا العام لروح الأب كمال لبيب، الرئيس الإقليمي السابق للرهبان الفرنسيسكان بمصر، الذي رحل في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وكما هو مُعتاد في هذه الاحتفالية شارك بالحضور ما يزيد على 2500 مصري من المسلمين

والمسيحيين، انصهروا جميعًا في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان ﭼوزيف للاتين الكاثوليك بوسط البلد، وبمشاركة وحضور العديد من رؤساء الطوائف الدينية والسفراء والفنانين والسياسيين والإعلاميين، منهم المستشار محمد شيرين فهمي، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، ووفد رفيع المستوى من السفارة الإيطالية، ونيافة المطران توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران ﭼورج شيحان، مطران الموارنة بمصر، المونسنيورﭼان توماس القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بالقاهرة.

كما حضرمن الفنانين والإعلاميين نيللي، إلهام شاهين، هشام سليم، نهال عنبر، لقاء الخميسي، ندى بسيوني،

سماح أنور، ميرنا وليد، مي عمر، ميرال، عبير منير، حمزة العيلي، الموسيقار يحيى خليل، د.ريهام نيازي، سهير عبدالقادر، مصمم الأزياء هاني البحيري، الكُتّاب أحمد الجمّال، فاطمة ناعوت، عادل نعمان، الأستاذ راجي إسكندر، والإعلاميين طارق علام، دينا مراد وسارة نجيب.

في ختام الاحتفالية، التي كان يقدمها الأب ممدوح شهاب، وجه الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، الشكر للأب بطرس دانيال، والآنسة ماجدولين ميشيل، ولكل أعضاء الكورال، على المجهود الكبير الذين بذلوه لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة، خصوصًا قسم عابدين، لتأمينهم هذه الاحتفالية، ولجميع الرهبان والراهبات الذين حضروا، ولكل المصريين، مسلمين ومسيحيين، لمشاركتهم معًا كنسيج واحد، احتفالات ميلاد السيد المسيح.

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جدير بالذكر أن كورال سان ﭼوزيف سيقيم حفله الثاني لترانيم الميلاد بكنيسة سانت كاترين بمحافظة الإسكندرية يوم 19 من الشهر الجاري.