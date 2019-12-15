شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى زوجة خالد زكي فى "قوت القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة رانيا فريد شوقى دور زوجة الفنان خالد زكى خلال أحداث مسلسل "قوت القلوب"، ووالدة ديانا هشام الطالبة فى إحدى الجامعات، ويعد دورها محورى ومهم فى المسلسل.

بدأت ماجدة زكى بطلة العمل تصوير مشاهدها الأسبوع، فى الديكورالخاص بالمسلسل، والتي جمعت بينها وبين الفنان خالد زكى وإسلام جمال، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدى أبو عميرة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

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ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب"، بجانب ماجدة زكى، ورانيا فريد شوقي كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون، ومن المقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل.

يشار إلى أن رانيا فريد شوقى كانت مشاركة فى مسلسل "أبو العروسة" مع النجم سيد رجب والفنانة سوسن بدر وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه على الفضائيات، وشارك فيه مجموعة من النجوم على رأسهم الفنان محمد عادل وكارولين عزمى وأخرون.