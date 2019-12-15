مخرج "الفلوس": الفيلم مباراة "بينج بونج" بين تامر حسني والصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى المخرج اللبناني سعيد الماروق من جميع المراحل الفنية لفيلم الفلوس، منذ ساعات قليلة، حسب تصريحات له.

وأضاف أن الفيلم، الذي يعرض في 25 ديسمبر الجاري، مزيج من الكوميديا والأكشن، وتدور أحداثه بشكل عام عن "النصب"، ويعرض للجمهور العام.

وأكد الماروق أن هناك مباراة تمثيلية بين النجمين خالد الصاوي وتامر حسني أشبه بلعبة "بينج بونج"

وأضاف الماروق أن الفيلم يضم أغنية وحيدة ضمن الأحداث، متابعا: "اتفقت مع تامر منذ بداية عرض فكرة الفيلم عليى، أن الغناء يكون محدودًا جدا".

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وعن توقعاته للإيرادات، أوضح أن كل فريق العمل سواء النجوم أو العاملين خلف الكاميرا قدموا أفضل ما لديهم، مضيفا: "بإذن الله يحقق الفيلم إيرادات متميزة".

وتابع: "أحيي الكاتب محمد عبدالمعطي، لأنه قدم سيناريو ممتع وغير تقليدي، والفيلم سيعرض في مصر والدول العربية بشكل متزامن".

"الفلوس" بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وإنتاج شركة نيوسنشري.