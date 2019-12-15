الإعلامية دعاء فاروق تعلق على خلع حلا شيحة وصابرين الحجاب

علقت الإعلامية دعاء فاروق، على ظاهرة خلع الحجاب التي ظهرت بكثرة مؤخرًا، وخاصة الفنانتين حلا شيحة وصابرين، وذلك عبر تبادلها الأسئلة مع جمهورها على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وقالت فاروق إنها ترى كل شخص له ظروفه الخاصة، و”من حسن خلق المرء تركه ما لا يعنيه”، فهي لا تعلم ظروف حلا أو صابرين التي جعلتهما يتخذان هذا القرار، خاصة أنهما يعيشان في وسط مليء بالفتن القوية”.

وتابعت: “أرى أن حلا شيحة جاهدت نفسها كثيرًا منذ اتخاذها قرار الحجاب، وابتعادها عن الفن لفترة ثم عودتها للتمثيل وهي ترتدي الحجاب، ثم قرار النقاب والدعوة إليه وما شابه ذلك إلى أن تخلت عنه فلا أحد يعلم ظروفها، وكذلك صابرين”.

وطالبت دعاء فاروق من متابعيها، عدم الحكم على أي شخص من خلال مظهره فقط، مؤكدة أن هناك من يفتن بأولاده أو أمواله، وكل شخص يتعرض لفتن قد تجعله متردد في قراراه ودعت الله أن يقيها شر الفتن.

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جدير بالذكر، أن الإعلامية دعاء فاروق حصلت على جائزة التميز لعام 2019، ضمن استفتاء “وشوشة” السنوي والمقرر إقامته غدًا الجمعة، بقاعة المنارة في التجمع الخامس.

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