شاهد.. اسيل عمران بمقطع طريف من “مهرجان الحصن”

كتب امير فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران مقطع فيديو طريف من هامش مشاركتها في “مهرجان الحصن” في ابو ظبي.
وظهرت اسيل عمران، في الفيديو، وهي تضحك مع احدى السيدات وقالت: “أم أحمد إنسانه لطييييييييييفة تعرفت عليها اليوم في مهرجان الحصن وماتتخيلو أي قد المهرجان وناااااااسة بصراحة ماتوقعته يكون ممتع لهالدرجة ???? من القلب لاتفوتو الزيارة ونصيحة روحو جوعانيين”.
يذكر ان مهرجان الحصن تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في موقع الحصن الثقافي وسط أبوظبي، لغاية 19 ديسمبر الجاري.
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