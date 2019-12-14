الملكة رانيا تهنأ متابعيها بالعام الجديد بصورة للعائلة المالكة!

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 11:54 مساءً - حرصت هنأت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الارني عبدالله الثاني ، على تهنئة متابعيها بالعام الجديد 2020.

ونشرت الملكة صورة تجمعها مع الملك، وأبنائهم الأمراء ظهروا فيها جميعا بقمصان بيضاء وكتبت :” سنة خير علينا جميعا، كل المحبة من عائلتنا لكم”.