شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تحرص النجمة العالمية كاتى بيري، على الظهور بشكل مختلف وغير تقليدي في اطلالتها التي تشاركها مع جمهورها، وهو ما تألقت فيه في أخر ظهور لها في مجموعة من الصور التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت من خلالها وهي "بتنور".

وجاءت الصور التى نشرتها النجمة العالمية منذ قليل عقب احدى الفعاليات التي حضرتها في مدينة دبي الإماراتية، وهي ترتدي سلوبيت أزرق اللون وفي "فيونكة" كبيرة الحجم على منطقة الصدر.

وكانت النجمة العالمية كاتي بيري قد أثارت الجدل فى KIIS FM Jingle Ball لعام 2019، وذلك بسبب مزحة أطلقتها حول فريق BTS الشهير حيث قالت إن معظم الجمهور من الأطفال وهو ما أزعج عشاقي ومحبي الفريق، ووجدها البعض أن ما قالته النجمة الشهيرة ما هو إلا "نكتة مسيئة" لفريق مهم على الساحة استطاع أن يحقق شعبية جارفة حول العالم في وقت قياسي.