تراند اليوم : الليلة.. تامر حسني ضيف واحد من الناس على شاشة النهار

الليلة تامر حسني يكشف اسرار فيلمه الجديد الفلوس مع عمرو الليثي بواحد من الناس علي النهار.

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان تامر حسنى في حلقة فنية خاصة من برنامجه “واحد من الناس”، على قناة النهار، وذلك عقب حصول تامر على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم، ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

Advertisements

ويكشف حسنى كواليس دخول الموسوعة، وأهم المحطات فى حياته التى يعتبرها ملهمة للشباب، ودور والدته وزوجته فى نجاحه.

وتتطرق الحلقة إلى عشرات القصص الإنسانية التي عاشها من خلال العمل الخيري والاجتماعي، وتفاصيل مثيرة عن فيلمه الجديد “الفلوس”، إلى جانب حكايات لا يعرفها أحد عن أعماله الفنية.

تعرض الحلقة على جزئين ، الساعة 9:30 من مساء اليوم السبت وغدًا الاحد، على قناة النهار.