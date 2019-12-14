كيم كاردشيان تستعد لدخول الأمتحان.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، صورة لها، وجاء ذلك أثناء استذكارها لدروسها استعدادا لامتحانات كلية القانون التي انتسبت لها مؤخرا.
وكات جريدة الديلي ميل قد نشرت الصورة التي ظهرت بها كيم، وأمامها مجموعة أوراق الدراسة، وقالت الصحيفة أنها تستعد حاليا لدخول أحد أمتحانات الفصل الدراسي الجاري بإحدى الكليات بولاية كاليفورنيا.
وكتبت كيم مع الصورة كلمتين هم “وقت الدراسة”، وعلقت ديلي ميل على أناقتها التي حرصت عليها حتى أثناء المذاكرة.
وجاء ذلك بعد آخر ظهور للنجمة العالمية، حين شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان في عرض أزياء خاص بالماركة العالمية “ديور”، تم تنظيمه بمدينة “ميامي” الأمريكية الساحلية، حيث كان برفقتها شقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان، وظهر الثنائي بإطلالات جذابة لفتت لهن الأنظار.
وظهرت كورتني برداء أسود استعرضت من خلاله أنوثتها، في حين كانت إطلالة كيم أكثر احتشاما، تتناسب مع برودة الجو، إذ كان زي من الجلد الطبيعي.
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