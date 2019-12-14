مي عز الدين تواجه مشاكل في «وعد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبدأ قناة «MBC مصر2» يومياً من الأحد 15 ديسمبر، عرض المسلسل الإجتماعي الرومانسي «وعد»، من بطولة النجمة المصرية مي عز الدين وباقه مُنتقاه من نجوم الدراما.

وتدور أحدث العمل حول زوجان تتوافر لهما كافة مقومات الحيّاة المثالية، ومع ذلك يتعرّض مستقبلهما إلى اهتزازات مُربكة، تجعل استمرارهما معاً أمراً صعباً، خصوصاً بعد عودة بطلة المسلسل مي عز الدين «وعد» من إجازة في تايلاند إلتقت خلالها أحمد صلاح السعدني «يوسف»، الذي دخل حياتها بالمصادفة وتسبب في تحول الهدوء والإستقرا في حياة «وعد» إلى صراع ومشاكل بينها وبين زوجها حازم سمير.

ويشارك في بطولة مسلسل «وعد» حشد من الممثلين، فإلى جانب مي عز الدين، وأحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، يضم كل من رندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا وغيرهم، وهم من تأليف الكاتب محمد سليمان عبدالملك، وإخراج ابراهيم فخر، ومن إنتاج «O3 للإنتاج والتوزيع الفني والدرامي والسينما».