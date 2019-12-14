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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
شارك النجم والمطرب البورتريكي ريكي مارتن، متابعيه بأول صورة مع أبنته “لوتشيا”، التى أعلن تبنيها وزوجه السورى الأصل خوان يوسف خلال الفترة الماضية.
ريكي مارتن نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، يظهر فيها وهو يحمل طفلته بين يديه، وينظر اليها بمحبة وابتسامة، معلقا : إنها صاحبة أحلامى.
المطرب العالمي البالغ من العمر 47 عاما، ريكى مارتن وزوجه جوان لديهما 3 أولاد هم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنتهما لوتشيا.
وكان ريكي مارتن قد أعلن فى عدة مناسبات سابقة أنه يحب الأسرة الكبيرة ولذلك يسعى لأسرة يكون فيها العديد من الأولاد مع زوجه، وهما سعيدان بعائلتهما.
والجدير بالذكر أن ريكي مارتن قد أعلن رسميا ارتباطه بالرسام السورى الأصل جوان يوسف عام 2016، بعد فترة طويلة من الشائعات بشأن ارتباطهما عاطفيا، حيث انفصل ريكى مارتن عن حبيبه السابق مدرب اليوجا كارلوس جونزاليز أبيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر ريكي مارتن يكشف عن وجه أبنته لوتشيا من حبيبه السوري لأول مرة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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