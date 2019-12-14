تذكرتي تُعلن نفاذ تذاكر حفل النجمة شيرين قبل إقامته بأسبوع

أعلنت شركة تذكرتي نفاذ تذاكر حفل النجمة شيرين عبد الوهاب على مستوى جميع الدرجات، وذلك قبل موعد الحفل بأسبوع كامل، ولاقت عملية بيع تذاكر حفل النجمة ذائعة الصيت، إقبال كبير من جانب الجماهير، والتي أشادت بسهولة عملية البيع.

وتقام حفلة شيرين عبدالوهاب على مسرح المنارة يوم ٢٠ ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن تقدم "عبدالوهاب" في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع أغاني جديدة تغنيها لأول مرة، ستقدمها في ألبومها القادم.

وتعهدت شركة تذكرتي برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل شيرين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوي للجماهير، واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبدالوهاب والمتعهد وليد منصور على أحياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية الكبيرة.

وأقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات "عبدالوهاب" في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع أغاني جديدة تغنيها لأول مرة، ستقدمها في ألبومها القادم.وتعهدت شركة تذكرتي برئاسة الأستاذ منتصر النبراوي بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل شيرين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوي للجماهير، واتفقت شركة تذكرتي مع النجمة شيرين عبدالوهاب والمتعهد وليد منصور على أحياء عدد من الحفلات الأخرى خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون حفلة المنارة هي بداية التعاون بين تذكرتي والنجمة المصرية الكبيرة.وأقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.

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