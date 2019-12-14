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ميرنا وليد - بيروت - من لا يعرفها يظن أنها فتاة مغرورة لكنها لا تخفي ما تشعر به أبداً حتى أمام الملايين. يعجبها تمثيل الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، فتحت السينما المصرية أبوابها لها ومثلت أمام أهم الممثلين المصريين منهم محمد رجب ومحمد هنيدي وأحمد عز وتامر حسني. أما عن أدوار الإغراء، فلم تقبل فيها إلا الى جانب محمد رجب. إنهالاميتا فرنجية.
نشأةلاميتا فرنجية
ولدتلاميتا فرنجيةيوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1981، أصولها من بلدة زغرتا الواقعة في شمال لبنان، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء إذ عرضت لأهم المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم، من أبرزهم المصمم اللبناني العالمي روبير أبي نادر وجذبت عدسات الكاميرا بجسدها الممشوق وجمال وجهها وأناقتها وسحرها. خاضت لاميتا تجربة المشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع، الذي يجمع عدداً من المشتركات ويجعلهن تحت الضوء 24 ساعة ويتيح للمشاهد مراقبتهن عن كسب والتصويت للمشتركة التي يراها تستحق اللقب من جميع الأصعدة. وفازتلاميتا فرنجيةبلقب الوصيفة الأولى بعدما تأهلت الى المرحلة النهائية وذلك أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2005. لكنها أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية حين عبّرت عن استيائها من النتيجة لحظة انتخاب نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان، فاستدارت لاميتا مباشرة وغادرت المسرح من دون أن تبارك لنادين فوزها باللقب.
لاميتا فرنجيةوالسينما المصرية
دخلت لاميتا فرنجية الى مجال التلفزيون، وقدمت برنامج "شو في بلبنان" الذي رصد أهم الأماكن السياحية في لبنان. ومثلت لاميتا في مسلسل "عصر الحريم" الذي عرض على شاشة الـ "LBC" عام 2009 ومسلسل "جمر الغضا". وشاركت الممثل المصري رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة" الذي عرض في عيد الأضحى، فلفتت الأنظار إليها بأدائها المتميز وانفتحت أمامها الأبواب في السينما المصرية.
وشاركتلاميتا فرنجيةالى جانب الممثل المصري محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع" من إخراج محمد حمدي عام 2010. ومثلت في فيلم " 365 يوم سعادة" مع الممثل المصري أحمد عز من إخراج سعيد الماروق وفيلم "أنا بضيع يا وديع"، في صيف عام 2011، وقامت بدور صغير الى جانب الممثل المصري محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" عام 2011 وأدت دور "صوفي" تلميذته التي التقى بها في فرنس، وحظيت بإشادة منه على أدائها .
ومثلت أيضاً في فيلم "عمر وسلمى" في جزئه الثالث على الرغم من أنها لم تكن البطلة الأساسية في العمل، وأشارت في تصريحات صحافية الى أنها شاركت في هذا العمل نظراً لانتشاره في مصر والعالم العربي ولم تهتم لحجم الدور، كما أكدت على أنها على علاقة طيبة بمي عز الدين وجمعتهما صداقة متينة في كواليس تصوير العمل.
حياةلاميتا فرنجيةالخاصة
تزوجتلاميتا فرنجيةمن رجل وسيم اختارته بعد فترة طويلة من الإختبار، وهو رجل أعمال لبناني فريدي مخرز من شمال لبنان درس في أميركا ويعيش في دبي، ويعمل حالياً في التجارة بين أميركا وأفريقيا. وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً مبنية على المحبة والإحترام والتفاهم، وتزوجا في يوم عيد ميلادها مدنياً والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو باريس. وقد عبر زوجها مراراً عن حبه لها إذ رسم وشمين على جسده، الوشم الأول عبارة عن صورةلاميتا فرنجيةعلى كتفه والوشم الثاني إسم لاميتا باللغة الأجنبية على ذراعه اليسرى. وأثمر حبهما طفلاً أطلقا عليه إسم جاستن.
وقد أثارتلاميتا فرنجيةغضب المتابعين حين ظهرت عارية في مغطس الإستحمام تلاعب صغيرها على موسيقى الأطفال "بايبي شارك".
كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية سبقت نادين نسيب نجيم الى السينما المصرية.. وزوجها وإبنها محط للأنظارمن نجمة هوليوود الى موسوعة غينيس.. هل يسيء تامر حسني لنفسه أم هناك من يتعمد أذيته؟مسرح جيزيل هاشم زرد يصر على أن يعيش الأطفال أجواء العيد بفرحه وقيمهنورهان: غنيت في ملهى للمثليين..وحبيبي الجديد مهم جداًهلا المر: غادة عون قاضية لديها ضمير وهذه مشكلة ستيفاني صليبا.. وماذا أهدت فارس كرم وقمر؟عبد الله غيث تفوّق على أنطوني كوين.. وإستحق لقب "أسد قريش"موجز الفن: ظافر العابدين بصراع مع شقيقه وصورة نادرة لعاصي الحلاني ووائل كفوري منذ 20 عاماًصورة راغب علامة وهو يغرق معيبة لفنان وطني بإمتيازرانيا محمود ياسين إبتعدت عن التمثيل وتم توقيف برنامجها.. وعودة قوية بعد شائعة الإعتزالخاص وبالفيديو- هذه الأبراج الأكثر والأقل حظاً لهذا الأسبوع مع جومانا وهبيمارسيل خليفة إتُهم بتحقير الشعائر الدينية.. وأثار الجدل برفضه تقديم النشيد الوطني اللبنانيكارلوس: وديع الشيخ ومجد موصللي قلّداني..وأندم على أغنية "عذاب وهم وتوتا توتا"خاص بالفيديو- بيتي توتل :من المهم أن تخلو الجوائز من الوساطة..ولبنان أثبت نفسه عالمياًجون لينون أشهر نجوم الروك.. كرّمته الملكة إليزابيث وحاربه ريتشارد نيكسون وقُتل في أوج عطائهمحمد حماقي بطل بنجاحه..رغم تنحيه عن واجهة البطولةموجز "الفن": حلا شيحة توضح حقيقة زواجها.. وسميرة سعيد تكشف كواليس حياتهاصالح الحايك إمتزجت لغته بشعر نزار قباني.. ومشى حافياً في ألمانياشذوذ يغطيه الزواججورج قرداحي معشوق النساء..مواقفه السياسية أثارت الجدل وهذه حقيقة إعتناقه الإسلاممايا دياب وربيع الأسمر يدخلان المنافسة وأحلام وإليسا وسيرين عبد النور يتقدمنهذا ما قاله عمرو يوسف عن أحمد حلمي..وماذا عن تفاصيل العمل مع كندة علوش؟خاص بالفيديو- ماذا قالت إلسا زغيب عن "ما فيي 2" وهل تعتزل من أجل عائلتها؟شيرين الطحان دعمها زوجها للإنتقال من تقديم البرامج الى التمثيل.. وهل إرتبطت بطليق روبي؟موجز "الفن": أنجي خوري عارية وقصي خولي الأفضل.. وبين وائل كفوري وراغب علامة وعاصي الحلاني وفارس كرم من تختارون؟رياض نحاس إشتهر مع ياسر العظمة في "مرايا".. وتميّز بدوره في "باب الحارة"أهم صيحات الأحذية لعام 2020... الأغرب والأجمل والأكثر تميّزاًياسمين رئيس تعرّضت للإنتقادات بسبب إطلالاتها.. وأثارت الجدل بحقيقة إنفصالها عن هادي الباجورينداء شرارة تتقن مجدداً اللبناني في "بس يقبرني"أرزة الشدياق نادمة على المشاركة في فيلم "على أمل" وزكريا فحام "أنا دخيل على التمثيل"خاص بالفيديو- فادي إبراهيم وأسعد رشدان ورانيا سلوان وسامي أبو حمدان ونيكول طعمة يكشفون عن السرفاطمة عيد.. إعترضت عائلتها على دخولها عالم الفن وإبنتها أصبحت فنانة شهيرةموجز "الفن": الموت يغيّب سمير سيف.. ومي العيدان في أعنف هجوم على شيرين عبد الوهابمبادرة ماغي بو غصن وطنية وإنسانية وفعليةسمية الألفي تزوّجت 4 مرات وأجهضت 12 مرة وأُصيبت بمرض نادر.. وإعترفت بخيانة فاروق الفيشاوي لهابيروت.. حتى نجومها خانوها في هذه الليلةماهر صليبي غادر سوريا بسبب موقفه السياسي.. وزوجته ممثلة شهيرةمنة شلبي :كنت أطمح لأكون شخصية مهمة..وأحب العمل مع آسر ياسينخاص بالفيديو- داليدا خليل تكشف السر وباسم مغنية متناقض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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