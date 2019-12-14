ميرنا وليد - بيروت - من لا يعرفها يظن أنها فتاة مغرورة لكنها لا تخفي ما تشعر به أبداً حتى أمام الملايين. يعجبها تمثيل الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، فتحت ​السينما المصرية​ أبوابها لها ومثلت أمام أهم الممثلين المصريين منهم محمد رجب و​محمد هنيدي​ و​أحمد عز​ وتامر حسني. أما عن أدوار الإغراء، فلم تقبل فيها إلا الى جانب محمد رجب. إنها​لاميتا فرنجية​.

نشأةلاميتا فرنجية

ولدتلاميتا فرنجيةيوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1981، أصولها من بلدة زغرتا الواقعة في شمال لبنان، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء إذ عرضت لأهم المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم، من أبرزهم المصمم اللبناني العالمي روبير أبي نادر وجذبت عدسات الكاميرا بجسدها الممشوق وجمال وجهها وأناقتها وسحرها. خاضت لاميتا تجربة المشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 التي كانت من أهم المسابقات التي تعتمد على تصويرها كبرنامج تلفزيون الواقع، الذي يجمع عدداً من المشتركات ويجعلهن تحت الضوء 24 ساعة ويتيح للمشاهد مراقبتهن عن كسب والتصويت للمشتركة التي يراها تستحق اللقب من جميع الأصعدة. وفازتلاميتا فرنجيةبلقب الوصيفة الأولى بعدما تأهلت الى المرحلة النهائية وذلك أتاح لها فرصة تمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2005. لكنها أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الإعلامية حين عبّرت عن استيائها من النتيجة لحظة انتخاب ​نادين نسيب نجيم​ ملكة جمال لبنان، فاستدارت لاميتا مباشرة وغادرت المسرح من دون أن تبارك لنادين فوزها باللقب.

لاميتا فرنجيةوالسينما المصرية

دخلت لاميتا فرنجية الى مجال التلفزيون، وقدمت برنامج "شو في بلبنان" الذي رصد أهم الأماكن السياحية في لبنان. ومثلت لاميتا في مسلسل "عصر الحريم" الذي عرض على شاشة الـ "LBC" عام 2009 ومسلسل "جمر الغضا". وشاركت الممثل المصري رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة" الذي عرض في عيد الأضحى، فلفتت الأنظار إليها بأدائها المتميز وانفتحت أمامها الأبواب في السينما المصرية.

وشاركتلاميتا فرنجيةالى جانب الممثل المصري محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع" من إخراج محمد حمدي عام 2010. ومثلت في فيلم " 365 يوم سعادة" مع الممثل المصري أحمد عز من إخراج سعيد الماروق وفيلم "أنا بضيع يا وديع"، في صيف عام 2011، وقامت بدور صغير الى جانب الممثل المصري محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" عام 2011 وأدت دور "صوفي" تلميذته التي التقى بها في فرنس، وحظيت بإشادة منه على أدائها .

ومثلت أيضاً في فيلم "عمر وسلمى" في جزئه الثالث على الرغم من أنها لم تكن البطلة الأساسية في العمل، وأشارت في تصريحات صحافية الى أنها شاركت في هذا العمل نظراً لانتشاره في مصر والعالم العربي ولم تهتم لحجم الدور، كما أكدت على أنها على علاقة طيبة بمي عز الدين وجمعتهما صداقة متينة في كواليس تصوير العمل.

حياةلاميتا فرنجيةالخاصة

تزوجتلاميتا فرنجيةمن رجل وسيم اختارته بعد فترة طويلة من الإختبار، وهو رجل أعمال لبناني فريدي مخرز من شمال لبنان درس في أميركا ويعيش في دبي، ويعمل حالياً في التجارة بين أميركا وأفريقيا. وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً مبنية على المحبة والإحترام والتفاهم، وتزوجا في يوم عيد ميلادها مدنياً والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو باريس. وقد عبر زوجها مراراً عن حبه لها إذ رسم وشمين على جسده، الوشم الأول عبارة عن صورةلاميتا فرنجيةعلى كتفه والوشم الثاني إسم لاميتا باللغة الأجنبية على ذراعه اليسرى. وأثمر حبهما طفلاً أطلقا عليه إسم جاستن.

وقد أثارتلاميتا فرنجيةغضب المتابعين حين ظهرت عارية في مغطس الإستحمام تلاعب صغيرها على موسيقى الأطفال "بايبي شارك".