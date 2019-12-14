‎تكريم الفنان هاني شاكر فى فعاليات حملة "نورت مصر"

قرر القائمون على حملة «نورت مصر»، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، تكريم امير الغناء العربي هاني شاكر لدورة المؤثر فى دعم قوة مصر الناعمة من خلال نقابة المهن الموسيقية وتقديرًا على ما قدمه من جهود واضحة وبارزة من

أجل دعم وتشجيع السياحة فى مصر خلال الفترة السابقة، وذلك يوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر بفندق هيلتون كورنيش.



‎وجاء ذلك بحضور الخبير السياحي، أحمد صدقي، ومحمد سعد، رئيس هيئة تنشيط السياحة

بالإسكندرية، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.



والجدير بالذكر أن ‎حملة "نورت مصر" كرمت العديد من النجوم خلال الفترة الماضية في مقدمتهم انغام وأشرف عبد الباقي ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وأحمد رزق وهاني رمزي والموسيقار يحيي خليل وحمادة هلال وايمان البحر درويش والمخرج عمر عبد العزيز لدعمهم تنشيط السياحة العربية لمصر.