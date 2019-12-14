فن ومشاهير

تراند اليوم : بالصوت والصورة +18.. سما المصري تشعل السوشيال ميديا : الشباب اخره مرتين بس ميستحملش 8 مرات

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اثارت الفنانة المصرية ​​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامها بتمرين رياضي في احد الأماكن، الا ان المتابعين تساءلوا ان كانت مؤخرة سما المصري اصطناعية أو لا، فهي دائما تحاول ابراز مفاتنها، لكن بدا حجم مؤخرتها غير طبيعي.
وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “الشباب مش هيستحمل لحد ٨ عدات الحقيقه هم كفايه عليهم عدتين بس وبعد كده هيروحوا في خبر كان”
“.
وكانت شاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.

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