مي عمر "محتشمة" في أحدث ظهور وزوجها يرافقها بعد أزمته مع نسرين أمين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عادت الفنانة المصرية مي عمر لارتداء الفساتين المحتشمة، في أحدث ظهور لها خلال مشاركتها بحفل توزيع جوائز الأفضل من مجلة "وشوشة" عن عام 2019، الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

ورصدت عدسة "فوشيا" دخول الثنائي على السجادة الحمراء، حيث اعتمدت مي فستانًا لامعًا أسود اللون، وعلى الرغم من وجود فتحة جانبية بالفستان إلا أنها لم تكن مبالغة فيها بعكس إطلالاتها السابقة بمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة.

بينما ظهر زوجها محمد سامي ببدلة سوداء، وأثار حضوره جدلًا واسعًا، خاصة بعد أزمته مع الفنانة نسرين أمين، التي وصفها بـ"فنانة درجة خامسة" الأمر الذي دفع عددًا من الفنانات للهجوم ضده والوقوف بجانب صديقتهن، في حين وقفت زوجته مي عمر في موقف محايد ورفضت التدخل في الأمر.

وكانت نسرين أمين، قد ردت على هجوم المخرج محمد سامي بأنها لا تصلح لأي عمل درامي بسبب إمكانياتها الضعيفة وتشبيهه لها بالفنانة عائشة الكيلاني، قائلة: "في تغريدة عبر "تويتر": "‏الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور...الحمد لله على نعمة القبول، الحمد لله على نعمة الشكل الجميل".

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وأضافت نسرين في تغريدتها: "الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالى من أي بلطجة أو قضايا مريبة، الحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللي يحكم عليها، بدون زعل".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، ‏فقالت إحدى المتابعات "وده على أساس إن مي عمر أساسا ممثلة دي أخذت أدوار ومساحات لا تستحقها ونسرين أمين مستواها عشر أضعاف مي عمر بشهادة الجمهور وليس بشهادة مخرج مغرور ولن نشاهد مسلسله القادم".

وتابعت أخرى: "‎لو إمكانياتك درجة خمسة فإمكانيات زوجته تبقى درجه كام يا ترى؟ وغادة عبد الرازق كانت بردو بتغير!! عادى إنه عايز يساعد مراته بس مش ع حساب ناس تانية ويفضل يقلل منهم بالشكل ده".

وكان المخرج محمد سامي قد تعاون مع نسرين أمين في رمضان 2016، من خلال مسلسل “الأسطورة” مع الفنان محمد رمضان.