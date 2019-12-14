فاروق تؤكد أنها لن تترك التمثيل وليست مقتنعة بفكرة النقاب

ظهرت الفنانة منى فاروق، في فيديو لايف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، علقت فيه على العديد من أسئلة جمهور السوشيال ميديا.

وأكدت منى فاروق، أنها لن تترك التمثيل نهائيًا، على الرغم من الهجوم الذي تتعرض له خلال الفترة الحالية، وذلك لأن والدها تركها قبل وفاته دون أي وسيلة للعيش “على الحميد المجيد”، ويعتبر التمثيل بمثابة مصدر الدخل الأساسي والرئيسي بالنسبة لها لهذا لن تترك.

وردت منى، على أسئلة متابعيها “إنتي لسة ما توبتيش بدل ما ترتدي النقاب؟”، قائلة: “هذه حرية شخصية ولست مستعدة أو مقتنعة بفكرة النقاب في الوقت الحالي”.

كما دافعت منى عن شقيقها، قائلة: “أخويا سيد الرجالة عشان كده متخلاش عني في محنتي، على الرغم من الضرر الذي تعرض له في حياته ولكنه في النهاية أخويا واسمي على اسمه لو زعلان شوية بنتصالح بعدها”.

وفي وقت سابق، استعرضت الفنانة منى فاروق ذكرياتها، وذلك خلال قيامها بعرض بعض الصور لها مجمعة في فيديو على نغمة “نمبر وان” للفنان محمد رمضان.

واشتمل منشور “فاروق” على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور “انستجرام”، على بعض الهاشتاجات والعبارات، وبدأت الفيديو بلافتة مكتوب عليها “خلصانة بشياكة”.

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هذا إلى جانب نشرها فيديو خاص بمطرب شاب سعودي، يدعى رائد الفهد أهداه لها.

ظهرت الفنانة منى فاروق، في فيديو لايف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وردت منى فاروق على العديد من أسئلة جمهور السوشيال ميديا.

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