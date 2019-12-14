سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة ويدعو لشعبان عبد الرحيم أمام الكعبة

متابعة بتجــــــــرد: في لفتة إنسانية قام بها المطرب والفنان الشعبي سعد الصغير، أدّى مناسك العمرة عن نفسه، وقام بعمرة للفنّان الراحل شعبان عبد الرحيم.

وقد نشر سعد فيديو له من أمام الكعبة، وظهر فيه وهو يدعو للفنّان الراحل شعبان عبد الرحيم بالرحمة والمغفرة، معترفاً بأنّه صاحب فضل عليه، وأنّه أوّل من ساعده، ووقف بجانبه في بداية طريقه الفنّي، وكان حقاً عليه الدعاء له وعدم نسيان فضله، ثم علّق على الفيديو قائلاً: “عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك، يا وزير الحنية يا طيب، يا أبسط حد في الدنيا. النهاردة وأنا بعمل عمرة فِضلت أدعيلك.. والله إحنا وكل الناس اللي معايا، وأنا مقدرتش أنساك، ولا أقدر أنسى أنت عملت معايا إيه، وعارف أنت كنت بتحبني قد إيه.. ربنا يرحمك يا عم شعبان يا رب، وانت في أحسن مكان في العالم دلوقتي”.

جدير بالذكر أنّ الفنّان شعبان عبد الرحيم رحل عن عالمنا منذ أيام، حيث أحيا آخر حفلاته بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات «ليالي المحروسة» بموسم الرياض، إذ إنّه أحياها وهو جالس على كرسي متحرك؛ وذلك لإصابته بمشكلة في العظام.