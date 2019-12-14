متابعة بتجــــــــرد: في لفتة إنسانية قام بها المطرب والفنان الشعبي سعد الصغير، أدّى مناسك العمرة عن نفسه، وقام بعمرة للفنّان الراحل شعبان عبد الرحيم.
وقد نشر سعد فيديو له من أمام الكعبة، وظهر فيه وهو يدعو للفنّان الراحل شعبان عبد الرحيم بالرحمة والمغفرة، معترفاً بأنّه صاحب فضل عليه، وأنّه أوّل من ساعده، ووقف بجانبه في بداية طريقه الفنّي، وكان حقاً عليه الدعاء له وعدم نسيان فضله، ثم علّق على الفيديو قائلاً: “عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرحمك ويغفر لك، يا وزير الحنية يا طيب، يا أبسط حد في الدنيا. النهاردة وأنا بعمل عمرة فِضلت أدعيلك.. والله إحنا وكل الناس اللي معايا، وأنا مقدرتش أنساك، ولا أقدر أنسى أنت عملت معايا إيه، وعارف أنت كنت بتحبني قد إيه.. ربنا يرحمك يا عم شعبان يا رب، وانت في أحسن مكان في العالم دلوقتي”.
جدير بالذكر أنّ الفنّان شعبان عبد الرحيم رحل عن عالمنا منذ أيام، حيث أحيا آخر حفلاته بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات «ليالي المحروسة» بموسم الرياض، إذ إنّه أحياها وهو جالس على كرسي متحرك؛ وذلك لإصابته بمشكلة في العظام.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة ويدعو لشعبان عبد الرحيم أمام الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.