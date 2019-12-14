جنيفر لوبيز لوالدتها: أنتِ صاحبة الفضل بما أنا عليه









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عن فخرها بوالدتها التي بلغت من العمر 74 عاماً عبر فيديو نشرته لمناسبة عيد ميلادها على "إنستغرام".

وتظهر في الفيديو مع والدتها، غوادالوبي، التي استدعتها إلى المنصة لتحتفل بها أمام الجمهور، وتخبرهم بأنها تستمد طاقاتها ورقصاتها من والدتها التي ظهرت في الفيديو وهي ترقص وتضحك.

هذا وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “إنها تجسد روح الشباب في كل عصر ولقد علمتني لغة الحب والفرح، وعززت بي محبتي للموسيقى والأفلام والتاريخ والمسرحيات الغنائية. إنها صاحبة الفضل بما أنا عليه اليوم…" وخاطبت والدتها: "أنتِ في الـ74 من العمر، أجمل من أي وقت مضى، وما زلت ترقصين مثل أي مراهق… لا كلام يفيك حقك... سأحبك للأبد، عيد ميلاد سعيد."