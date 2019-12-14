جنيفر لوبيز لوالدتها: أنتِ صاحبة الفضل بما أنا عليه

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز عن فخرها بوالدتها التي بلغت من العمر 74 عاماً عبر فيديو نشرته لمناسبة عيد ميلادها على "إنستغرام".
وتظهر في الفيديو مع والدتها، غوادالوبي، التي استدعتها إلى المنصة لتحتفل بها أمام الجمهور، وتخبرهم بأنها تستمد طاقاتها ورقصاتها من والدتها التي ظهرت في الفيديو وهي ترقص وتضحك.
هذا وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “إنها تجسد روح الشباب في كل عصر ولقد علمتني لغة الحب والفرح، وعززت بي محبتي للموسيقى والأفلام والتاريخ والمسرحيات الغنائية. إنها صاحبة الفضل بما أنا عليه اليوم…" وخاطبت والدتها: "أنتِ في الـ74 من العمر، أجمل من أي وقت مضى، وما زلت ترقصين مثل أي مراهق… لا كلام يفيك حقك... سأحبك للأبد، عيد ميلاد سعيد."
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People ask me where I get my energy from, my drive, my dance moves lol...well now you know...Guadalupe... my mommy... for as long back as I can remember, I can see her dancing, laughing and lighting up every room she was in. she is the definition of youthful and timeless at every age... she loved music and movies and history and musicals and believed in true love... and she put all of that into me... and I am all the better for it. You made me who I am today... you’re 74 today Mommy, Beautiful as ever, alive as ever and still dancing like a teenager...thank you for loving me the way you do, for everything, for being you, there aren’t enough words, I love you forever ♥️ Happy Birthday you force of nature... #thelupinator
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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 12, 2019 at 12:34pm PST
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