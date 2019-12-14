صور| نرمين الفقي بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في أحد المطاعم. وظهرت الفقي في الصور بإطلالة ناعمة، وارتدت ملابس لامعة، وبنطلون أسود. وشاركت الفنانة نرمين الفقي، مؤخرا، في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن سلسلة "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة إيهاب فهمي، ميدو عادل، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج أكرم فريد.

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