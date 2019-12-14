محمد كيلاني يوضح سبب رفضه الغناء مع محمود العسيلي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد كيلاني، سر امتلاكه موهبته الغنائية وممن ورثها من عائلته، وذلك للمرة الأولى.

محمد كيلاني، قال، إنه بدأ في الغناء منذ بلوغه سن السادسة، مؤكدًا أنه ورث موهبة الغناء من والده والذي يتمتع بصوت جيد جدًا، ولذا قدم في كورال أوبرا للأطفال.

وأضاف خلال لقائه في برنامج Set ON، والمذاع عبر فضائية one ، أن من رشحه لغناء “يبقى أنت أكيد في مصر”، هو الفنان محمود العسيلي، والذي يرتبط به بعلاقة صداقة قوية، والأغنية من كلمات العسيلي ومحمد فايز، وألحانه، وعندما جاءت الفرصة عرض عدد كبير غنائها إلا أنه رشحه لها.

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وعن سبب رفضه الغناء مع “العسيلي”، في إحدى الحفلات الفنية قال: “كنت وقتها في عمر الـ 18 وأغنية “يبقى أنت أكيد في مصر” نجحت جدًا مع الناس لأنها وطنية، والعسيلي كان لديه حفلة كبيرة جدًا مع الفنان اللبناني راغب علامة، وطلب مني تقديم الأغنية معه خلال الحفل واعتذرت بحجة أنني على سفر برفقة عائلتي إلا أن والدتي كذبت ذلك”.

وأضاف: “اضطرني ذلك للذهاب وغنى العسيلي “مجنونة”، وطلب مني الصعود للمسرح عندما يغني أول الأغنية، وعندما بدأ العسيلي الغناء، وانتظر صعودي ولكني كنت خائف ولم أصعد فأعادها مع نظرة قوية منه استدعتني للصعود للمسرح خوفًا من نظرته، والجمهور وقتها استقبلني بشكل جيد جدًا”.