شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطمئن جمهورها: صحتى جيدة وسأطرح ألبوما جديدا فى عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة اللبنانية إليسا إنها سعيدة بتواجدها وسط جمهورها المصرى فى أى مكان، بسبب الكيميا التى تجمعها بالشعب المصرى، مضيفة: "مع احترامى لكل الشعوب هذا بلدى الثانى واللهجة ساعدتنى فى ده كتير".

وطمأنت إليسا جمهورها على صحتها بعد شفائها من مرض سرطان الثدى الذى أعلنت عنه العام الماضى، قائلة: "الحمد لله بقيت بخير ومبسوطة وسأتواجد الفترة المقبلة بشكل أكبر على الساحة الفنية".

جاء ذلك على هامش حفل إليسا الغنائى الذى نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على مسرح الأوبرا الخاص بها، والذى حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامى محمد فودة والنجمة إيمان العاصى، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبي.

وأشارت إليسا إلى أنها تواصل تحضيرات ألبومها الجديد الذى ستطرحه فى عيد الفطر المقبل، وبه 4 أغنيات لبنانية والباقى مصرى.

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وأشادت النجمة اللبنانية بالحفل الذى تنظمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أنها تكون سعيدة دائما بالتواجد مع الجمهور المصرى سواء فى القاهرة أو الإسكندرية أو المنصورة أو فى أى مكان بمصر.

وبدأت النجمة إليسا حفلها بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذى حضر خصيصا للاستماع لأغانى نجمتهم المفضلة. وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" لـ إليسا، التى أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها داخل مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.

وقدمت إليسا، خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها "إلى كل اللى بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرنى يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة".

وطالب الجمهور إليسا بعدد كبير من أغنياتهم المفضلة لهم، ولم تبخل النجمة عليهم، حيث لبت كل طلباتهم ومن أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدنى معك"، كرهني"، "بيمون"، "أجمل إحساس"، "عكس اللى شايفنها".

وقدمت ملكة الإحساس عددا من الأغنيات لنجوم آخرين من الزمن الجميل منها أغنيتى "لولا الملامة" و"طب وانا مالى" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وأغنية "نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.