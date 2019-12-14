شكرا لقرائتكم خبر عن هانى خليفة يتعاقد على إخراج مسلسل النجمة يسرا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد المخرج هانى خليفة بشكل رسمى على مسلسل النجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، حيث بدأ خليفة التحضيرات المبدئية للمسلسل، وتسلم عدد من الحلقات ليبدأ الاستقرار على مواقع التصوير والتفاصيل الأخرى.

المسلسل يعد التعاون الثالث بين المخرج هانى خليفة و النجمة يسرا فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً مسلسلى "فوق مستوى الشبهات" عام 2016، وشارك فى بطولته سيد رجب، وشيرين رضا، زكى فطين عبد الوهاب، وأحمد حاتم، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وتأليف أمين جما لوعبد الله حسن، كما قدما و"الحساب يجمع" عام 2017، وشارك فى بطولته كريم فهمى، وبوسى، محمود عبد المغنى، وآخرون، تاأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإنتاج العدل جروب.

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يذكر أن آخر أعمال المخرج هانى خليفة مسلسل "ليالى أوجينى" بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، انجى المقدم، انتصار، كارمن بصيبص، اسماء أبو اليزيد، وأخرون، تأليف إنجى القاسم، وسماء عبد الخالق.