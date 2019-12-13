تركي آل الشيخ يُطمئِن مُحبيه على صحته.. كيف ظهر بعد رحلة علاجه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرَ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في مقطع فيديو جديد طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، التي تطرّق إليها البعض مؤخرًا حيث أعلن عودته للمملكة قريبًا بعد قضائه رحلة علاج خارج البلاد.

وقال تركي آل الشيخ في المقطع الذي بثّه عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، إنه اشتاق للجمهور كثيرًا، مبديًا تحمُّسه لما يشهده موسم الرياض من فعاليات كبرى حاليًا.

وأكّد "آل الشيخ"، الذي بدا منهكًا من المرض أنه سيحضر الحفل الذي يتم التحضير له لأول مرة وهي الليلة السودانية المقرّر لها الخميس 26 ديسمبر الجاري بمسرح أبو بكر سالم بالرياض، معربًا عن أمنيته برؤية الفنان السوداني محمد الأمين.

وأضاف المسؤول الحكومي قائلًا: "متحمس أشوف محمد الأمين وأشوف إيش بيعمل مع جمهوره ما شاء الله إخواننا السودانيين ما قصروا وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل واليوم عندنا الليلة الفلبينية عندنا أكثر من 15 ألف فلبيني مشرفيننا في بوليفارد الرياض".

واستطرد تركي آل الشيخ قائلًا: "أبغى أشوف حفل شركة ميدل بيست وخلونا نروح شو مسويين 5 مسارح وبحط البندانة وبقص تذكرة الوحوش وأشوف الدي جيهات يقولون رابح وماجد وحماقي وراشد وعمرو دياب يسوون ريمكسات مع الفنانين العالميين بتصير حاجة للتاريخ".

وأعلن "آل الشيخ" موافقته على طلب مؤسسة "عكاظ" بأن يكون حفلها بموسم الرياض، معربًا عن سعادته بتوجيه الدعوة إليه للحضور إلى الحفل.

واختتم رئيس هيئة الترفيه قائلًا: "جايلكم يا ميدل بيست" في إشارة للحفل المنتظر أن يختتم موسم الرياض.

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وانتشرت بعض الأنباء عن الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا حيث ذكرت بعض المصادر تواجد فريق طبي من أوروبا وأمريكا يقوم بالإشراف على الحالة الصحية لـ آل الشيخ.

وغادر تركي آل الشيخ المملكة في رحلة علاج تأخّرت بسبب انشغاله في التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفية التي لاقت نجاحًا كبيرًا، واستضافت العشرات من أبرز النجوم في شتى المجالات.

وأكّدت بعض المصادر أن آل الشيخ يعاني من نزيف متقطّع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى وجود ورم في الرأس يقع قريبًا من غدة مهمة، وحَلُّ التدخّل الجراحي حاليًا سيُعرّض حياته للخطر.

فيما اضطر رئيس الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ للظهور من مقرّ إقامته بأمريكا لنفي شائعة وفاته التي انتشرت مساء أمس على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الإشاعة قد تضمّنت تعرُّضه لسكته قلبية، إلا أن آل الشيخ نفى كل تلك الإشاعات بطريقة ساخرة وقال في مقطع مصور: "سمعت خبر وفاتي أحسن الله عزاكم فيني، واتقبل التعازي فيني بعد موسم الرياض".

وظهر تركي آل شيخ وهو يرتدي نظارة شمسية تُخفي ملامح عينيه، والتي بدأت بالتأثر مؤخرًا جرّاء المرض الذي ألمَّ به مؤخرًا، واضطره إلى مغادرة المملكة متوجهًا إلى أمريكا تحت إشراف طاقم طبيّ من أمريكا وبريطانيا.