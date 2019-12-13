شاهد.. هيدي كرم في مرحلة الطفولة

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها وذلك على حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كرم" فى الصورة وهي في مرحلة الطفولة وعلقت عليها قائلة ". الحمد لله في الصوره دي شكلي حلو:".

ومن ناحية اخري تستعد هيدي كرم من تصوير فيلم جديد خلال الفترة المقبلة ومن المقرر عرضه عام

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المقبل 2020.

ويشار أن آخر أعمال هيدي كرم مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد و"كلبش3" مع أمير كرارة في موسم رمضان السابق 2019.

مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، ناهد السباعي، سلوى خطاب، إيناس كامل، شيماء سيف، مريهان مجدي، آية سماحة، هيدي كرم، محمود الليثي، سعيد صديق، وإبراهيم السمان، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري.

ومسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبدالعزيز وهالة فاخر ويسرا اللوزي واحمد العوضي وهيدي كرم وعدد كبير من النجوم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.