تعليق الفنان صلاح عبدالله على توقيع كهربا للأهلي

علق الفنان صلاح عبدالله، علي توقيع محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي لمدرة 4 سنوات ونصف، بطريقة كوميدية حيث إنه من المعروف أن صلاح عبدالله فنان زمالكاوية.

ونشر صورة صلاح عبدالله من أحد أعماله السينمائية، ودون عليها:"خدوا الكهربا مننا بس العدَّاد عندنا..جمعة مباركة وربنا يهدي الجميع"، وأثار انتقال اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث إجتاحت موجة غضب من قبل جماهيرالزمالك لقبول اللاعب الانتقال، ومن جهة أخري حالة فرح من

قبل جماهيرالقلعة الحمراء لعودة كهربا لصفوف الأهلي حيث أنه بدأ ناشئًا له منذ بداية مشواره الرياضي.

وتصدر محمود عبدالمنعم كهرباء، معدلات الأكثر تداولًا خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب أعلان النادي الأهلي رسمياً التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ من يناير القادم.

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وأستقبلت جماهير المارد الأحمر، توقيع كهربا للنادي الأهلي، بحالة من الفرحة والسعادة، متمنين أن

يقدم اللاعب الأداء المميز المشهود به خلال الفترة الماضية، ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج كهربا حتي تصدر الأكثر بحثًا منذ إعلان التوقيع مع النادي الأهلي وحتي الآن.

وفي أول تعليق من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي الجديد، على انتقاله حديثًا لصفوف المارد الأحمر عبر صفحته على موقع تداول الصور "إنستجرام": "الطيبون دائما يفوزون في النهاية..الفوز الحقيقي هو العودة إلي اهل بيتي النادي الأهلي فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

وعلق عدد من جماهير النادي الأهلي علي عودة محمود عبدالمنعم كهربا،:" عودا حميدًا لأبن النادي الأهلي"، وقال أخرون:" أبن القلعة الحمراء خرج ناشئًا وعاد نجمًا".